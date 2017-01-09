Клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» сняли «могильный» Mannequin Challenge на Казанке

Вкладчики Татфондбанка и «ИнтехБанка» сняли «могильный» Mannequin Challenge на Казанке. Видеоролик они опубликовали в группе в соцсети «Спасение пострадавших ТФБ и «ИнтехБанка».

Данным видеороликом клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» призывают президента России Владимира Путина обратить внимание на проблему.

Кроме этого, клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» вновь собираются устроить акции протеста — пикет и митинг. Первый запланировали на 12 января, второй — на 21 января.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru сообщал о том, что в Казани прошло первое общее собрание пострадавших клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка». На встречу пришли более 50 человек - простые вкладчики, юрлица и вкладчиков с доверительным управлением.

На собрании обсудили план дальнейших действий по возврату своих вкладов из этих двух татарстанских банков. Основное требование пострадавших — проведение санации кредитных организаций и предоставление от уполномоченных органов полного отчета по ситуации.