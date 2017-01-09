В Татарстане будут судить учительницу, которая насмерть сбила женщину на «зебре»

В Лаишевском суде Татарстана будут судить 57-летнюю учительницу одной из школ Казани Татьяну Малышенко, которая в октябре этого года насмерть сбила в селе Сокуры 52-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

По данным следствия, 15 октября Малышенко на Nissan Juke ехала по селу Сокуры, в какой-то момент она увидела пешехода, и начала снижать скорость, но потом продолжила движение, решив, что ей уступают дорогу.

- Женщина, которая переходила дорогу, поначалу замерла, а потом тоже подумала, что ей уступают дорогу, в результате чего и произошло ДТП, - отметили ранее в МВД.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась от полученных травм.

При этом на данном участке действует ограничение скорости 40 км/ч.

Было возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", свою вину Татьяна Малышенко признала полностью.

Уголовное дело направлено в суд.