Водитель, ставший Дедом Морозом: «Пассажиры танцуют в салоне, чтобы проехать бесплатно»

Корреспонденты портала ProKazan.ru прокатились на праздничном автобусе и пообщались с водителем Маратом Шайхуллиным

С 20 декабря по улицам Казани ездит автобус, которым управляет Дед Мороз. На праздники, пассажирский салон превратился в елку, украшенную новогодней мишурой и гирляндами, кабина водителя - в кабинет Деда Мороза, а кондуктор - в снегурочку.

Корреспонденты портала ProKazan.ru прокатились на праздничном автобусе и пообщались с водителем Маратом Шайхуллиным.

- Решил подарить пассажирам праздничное настроение, поэтому и костюмы сказочных персонажей купил и автобус украсил, - рассказывает водитель.

На оформление автобуса и костюмы ушло ни много ни мало 30 тысяч рублей.

- Одних электрогирлянд 14 штук купил, помимо этого блок питания, новогоднюю мишуру, - продолжает Марат Шайхуллин. - Украшал 20 декабря в свободное от работы время. Потратил два часа, но оно того стоило - люди заходят в салон, улыбаются.

В том году казанец выиграл конкурс на лучшее новогоднее оформление автобуса и получил премию в 2000 рублей.

В образе сказочных персонажей водитель и кондуктор ездят не каждый день, а лишь 31 декабря, 1 и 13 января. причем в эти дни в автобусе можно проехать... бесплатно.

- На конечно остановке народ заходит, я им говорю: хотите проехать бесплатно, тогда расскажите стишок или станцуйте, - рассказывает Марат Шайхуллин. - И пассажиры танцуют.

Для детей водитель каждый праздник готовит подарки - мягкие игрушки. Причем тоже покупает их за свой счет. Пассажиры, к слову, отвечают взаимностью. Многие из них стараются сесть именно в празднично оформленный автобус, а это влияет на дневную выручку.

По словам Марата Шайхуллина, шапка и борода не мешают ему управлять автобусом. Да и сотрудники ГИБДД, встречая его на маршруте, приветливо машут рукой, а некоторые снимают на телефон, чтобы потом показать родным и знакомым.