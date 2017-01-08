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Обзор тендеров: содержание аллеи звезд на Баумана и аквариумов в здании Кабмина РТ

Обзор тендеров: содержание аллеи звезд на Баумана и аквариумов в здании Кабмина РТ
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Фото: Денис Петьовка, pixabay.com
Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры последних двух недель

На содержание аллеи звезд на Баумана потратят 4 млн

На сайте госзакупок появился тендер на содержание малых архитектурных форм на пешеходной части улиц Баумана и Петербургская в 2017 году. Под малые архитектурные формы подпадают не только скульптурные композиции, аллея звезд, знаменитые часы на Баумана и ротонда на Петербургской, но и лавки, а также урны.

На эти цели из бюджета города будет выделено более 4 миллионов рублей.

Перечень работ стандартный осмотр, очистка от пыли или снега, окраска и так далее. Для этих целей закупят 20 кг хлопчатобумажных тряпок и 200 литров эмалевой краски.

На очистку сточных вод в ливневках потратят 12 млн

Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани объявил тендер на содержание очистных сооружений сточных вод из городских ливневок.

Деньги из городского бюджета пойдут на содержание очистных сооружений по улице Х.Такташ в Вахитовском районе (выпускает 250 литров в секунду в озеро Средний Кабан), по улице Мамадышский тракт в Советском районе (выпускает 80 литров в секунду в реку Нокса) и по улице Торфяная в Советском районе (выпускает 100 литров в сутки в Казанку).

На содержание трех аквариумов в Кабмине РТ потратят почти полмиллиона

Государственное бюджетное учреждение "Хозяйственное управление при Кабмине РТ"  разместило тендер на оказание услуг по обслуживанию аквариумов в 2017 году.

Исполнителю придется каждые два-ри дня брать воду на анализ, чистить фильтры не реже 8 раз в месяц, проверять работу аквариумного оборудования и кормить рыбок. На эти цели из бюджета республики будет выделено 466 тысяч рублей.

Всего в здании на Площади Свободы, дом 1, стоят 3 аквариумов: объемами 400, 600 и 1000 литров. В тендере указано, что ухаживать за ними нужно строго с 19 часов до 5 часов утра следующего дня.

Рамиль Бикмуллин, 09.01.2017, 13:27
Тэги: Тендеры
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Комментарии

Призрак 09 января 2017, 13:54
Прикольно. Рыбок они содержат на налоги граждан.
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