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В Татарстане в рождественских богослужениях приняли участие около 60 тысяч человек

В Татарстане в рождественских богослужениях приняли участие около 60 тысяч человек
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Фото: http://www.tatarstan-mitropolia.ru/
Охрану общественного порядка в этот период осуществляли более 800 сотрудников полиции

В Татарстане в праздничных рождественских богослужениях приняли участие около 60 тысяч человек. В ночь с 6 на 7 января богослужения прошли в 251 церкви, православном храме и молельном доме городов и районов Республики Татарстан.

Сообщается, что охрану общественного порядка в этот период осуществляли более 800 сотрудников полиции, а также 323 члена добровольных народных дружин, 76 сотрудников частных охранных организаций и 37 представителей молодежного правоохранительного движения «Форпост».

- Для обеспечения безопасности прихожан перед началом богослужений полицейские специалисты взрывотехники  и кинологи с собаками обследовали места проведения мероприятий. Кроме этого, был организован пропускной режим с использованием металлодетекторов и барьерных ограждений, - сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее митрополит Казанский Феофан поздравил православных татарстанцев с Рождеством Христовым. Также он в в Благовещенском соборе Казанского Кремля провел рождественскую службу.

 

Люция Кашапова, 07.01.2017, 16:01
Тэги: Религия
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Комментарии

Димас люблю пивас07 января 2017, 16:16
А я бухал ночью!
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