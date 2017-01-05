В Татарстане в рождественских богослужениях приняли участие около 60 тысяч человек

Охрану общественного порядка в этот период осуществляли более 800 сотрудников полиции

В Татарстане в праздничных рождественских богослужениях приняли участие около 60 тысяч человек. В ночь с 6 на 7 января богослужения прошли в 251 церкви, православном храме и молельном доме городов и районов Республики Татарстан.

Сообщается, что охрану общественного порядка в этот период осуществляли более 800 сотрудников полиции, а также 323 члена добровольных народных дружин, 76 сотрудников частных охранных организаций и 37 представителей молодежного правоохранительного движения «Форпост».

- Для обеспечения безопасности прихожан перед началом богослужений полицейские специалисты взрывотехники и кинологи с собаками обследовали места проведения мероприятий. Кроме этого, был организован пропускной режим с использованием металлодетекторов и барьерных ограждений, - сообщает пресс-служба МВД по РТ.