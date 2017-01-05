В Татарстане создали новый сорт картофеля

Ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства создали новый сорт картофеля Танго. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Сообщается, что максимальная урожайность нового сорта на богаре получена в 2015 году – 34 т/га. Сорт является иммунным к YВК и обладает устойчивостью к заражению другими вирусными болезнями.

- Сорт картофеля Танго позднего срока созревания. Окраска кожуры клубней красная, а форма клубня овально-округлая. Сорт универсального назначения. Его клубни могут быть использованы в свежем виде и для переработки на картофелепродукты, - говорится в сообщении.

Отметим, что новый сорт устойчив к раку картофеля, фитофторозу картофеля, парше обыкновенной, среднеустойчивый к ризоктониозу.