Сотрудники МЧС накормили казанцев в Ледовом городке горячей кашей с тушенкой

Полевые кухни организовны специально для того, чтобы горожане смогли согреться в морозные январские дни

Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по РТ устроили казанцам, пришедшим в Ледовый городок, приятный сюрприз, предложив всем желающим отведать горячей каши с тушенкой и чай. Такие полевые кухни организовны специально для того, чтобы все пришедшие смогли согреться в морозные январские дни.

10 пожарных-спасателей установили вместительную палатку, где были расставлены столы и стулья, установлено автономное освещение. Рядом были поставлены даже зимние умывальники с подогревом, готовые в любой мороз радовать наличием теплой воды.

Сотрудники МЧС привлекли внимание детей, которые наблюдали за тем, как они растапливали кухню, кипятили воду и приготовили гречневую кашу с тушенкой из расчета на 250 человек. В другом котле заваривали чай.

Сначала отдыхающие не сразу поняли, что всё это им и бесплатно и не подходили к пожарным.

- Граждане! Милости просим к нашему столу, отведать каши из полевой кухни, - зазывали людей сотрудники МЧС.

Через несколько минут из желающих перекусить и погреться выросла очередь, как за дефицитом в советские времена.

Кстати, сегодня, 6 января, такая полевая кухня от сотрудников Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона будет работать с 19.30 на территории Раифского Богородицкого мужского монастыря.