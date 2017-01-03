Минувшей ночью в Казани мужчина позвонил в полицию и сообщил, что зарезал свою жену. Как сообщает "Эфир-24", звонивший сказал, что будет ждать полицейских в подъезде дома 129 на улице Восстания.

На место выехали сотрудники правоохраниительных органов и медики, однако приехав на место, полицейские не смогли дозвониться до мужчины. Обойдя все подъезды дома и все этажи, через час они смогли выяснить адрес проживания заявителя. Когда полицейские зашли к нему в квартиру, то обнаружили, что его супруга жива, а сам он спит и находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За ложное сообщение мужчину забрали в отделение полиции.