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В Казани завершают ремонт перехода на улице Восстания, который длился больше 2 лет

В Казани завершают ремонт перехода на улице Восстания, который длился больше 2 лет
16+
Фото: Илья Ананьев
В столице Татарстана близятся к завершению ремонтные работы подземного перехода на перекрестке улиц Восстания и Декабристов. Об этом сообщает Народный корреспондент Prokazan.ru Илья Ананьев.
 


К настоящему моменту один из выходов полностью обложили новой облицовочной плиткой серовато-желтого цвета. Впереди еще работы по стабилизации электричества. Но казанцы уже спокойно пользуются преобразившимся переходом. 

 
 
Напомним, работы по его восстановлению начались более двух лет назад, однако их вскоре забросили.
 
Своеобразный "дубль 2" состоялся в ноябре 2016-го года, когда рабочие оперативно начали снимать старую облицовочную плитку и сделали металлический каркас над пандусом.
ProKazan.ru, 04.01.2017, 17:54
Тэги: Народная новость
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Комментарии

Горожанин04 января 2017, 18:36
Сделать-то сделали, а ступеньки как были скольскими так-и остались, лбы как расшибали ,так-и будем расшибать. Прежде чем строить нужно мозгами думать а не деньги 'отмывать', строители хреновы.
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