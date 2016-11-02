В Казани завершают ремонт перехода на улице Восстания, который длился больше 2 лет

В столице Татарстана близятся к завершению ремонтные работы подземного перехода на перекрестке улиц Восстания и Декабристов. Об этом сообщает Народный корреспондент Prokazan.ru Илья Ананьев.



К настоящему моменту один из выходов полностью обложили новой облицовочной плиткой серовато-желтого цвета. Впереди еще работы по стабилизации электричества. Но казанцы уже спокойно пользуются преобразившимся переходом.