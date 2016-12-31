Жительница Казани сообщила об убийстве, но затем передумала и рассказала о насилии

В ночь с 3 на 4 января в коммунальной квартире на ул. Зур Урам мужчина 1973-го года рождения получил ранение в живот. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, а находившихся в квартире - в отделение полиции.

Сотрудники полиции попытались прояснить картину произошедшего у сожительницы пострадавшего и его тестя.

Женщина была сильно пьяна и не понимала, что происходит вокруг. Сначала она заявила, что в коммуналке произошло убийство, а через несколько минут рассказывала, что стала объектом насилия.

По словам соседей, пьяная компания частенько засиживается допоздна и выясняет отношения. Сейчас выясняются все подробности случившегося. К слову, пострадавший вначале заявлял, что порезал себя сам - случайно.