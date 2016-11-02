Казань сегодня: ферма, где выводятся петухи, запрет на Mannequin Challenge и открытие елки

Самые интересные новости за сегодня, 30 декабря

«Роддом» для птенцов, цветные яйца и целебное мясо. Как под Казанью выращивают петухов

По Восточному календарю 2017-й год - это год Петуха. Накануне праздника ProKazan.ru побывал на одном их частных хозяйств по разведению племенных куриц и петушков. Расположено хозяйство за Раифой, в 30 минутах от Казани. Мы узнали, как выглядит “роддом” для птенцов, можно ли не красить на Пасху яйца и как из нескольких яиц вывести свое хозяйство.

Изучением разведения породных кур Гульнара Атнагулова занялась в Интернете. Практически все яйца привезла из-за границы сестра мужа. Хрупкий груз доставлялся Гульнаре, которая в инкубаторе выводила цыплят.

- Много яиц так не привезешь. Из этого небольшого количества вылупливаются процентов 50, половина из которых - мальчики. Приходилось собирать несколько линий породистых кур для дальнейшего разведения, чтобы не было кровосмешения.

В Татарстане 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом»

В Нижнекамске 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом». Об этом сообщает официальный сайт НМР.

Таким образом, нижнекамские водители поздравили город с наступающим Новым годом.

Сообщается, что идею видеоролика придумали администраторы группы «Нижнекамск Вконтакте», съемки организовал городской автоклуб.

Вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка не разрешили снять Mannequin Challenge возле кладбища

Вкладчикам Татфондбанка и «Интехбанка» не разрешили снять Mannequin Challenge для Путина. Сообщается, что около 12.00 клиенты Татфондбанка и «Интехбанка» собрались возле ворот Арского кладбища — там они хотели снять Mannequin Challenge, чтобы привлечь внимание президента России Владимира Путина.

Однако сотрудник полиции, который также приехал к месту общего сбора, пояснил, что данная съемка будет расценена как нарушение общественного порядка.

В настоящее время вкладчики двух банков (примерно 20 человек) ищут другое место для съемки видеоролика.

Открытие главной елки на площади Тысячелетия завершилось грандиозным салютом

Сегодня, 30 декабря, в центре столицы Татарстана торжественно открыли главную елку Казани. На бывшей Ярмарачной площади, несмотря на снегопад и сильный ветер, собралось огромное количество казанцев.

У Центрального стадиона установили небольшую импровизированную сцену, на которой выступали местные вокальные и танцевальные коллективы. Завершилось празднование красивым салютом.