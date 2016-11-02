В Казани пройдет финал Чемпионата России по зимнему кайту

7 января в Казани пройдет зимний фестиваль по сноукайтингу “Оранжевый ветер”. Заявку на участие в конкурсе подали более 60 спортсменов со всей России. Соревнование пройдет на льду Казанки с 10.30 до 19.00.

Кроме соревнования зрителей ждет концерт вокальных и танцевальных коллективов, катание на подушках и собачьих упряжках, мастер-классы по зимнему кайтингу и запуску воздушных змеев, игры - осада снежной крепости, снежковые бои, перетягивание каната и ходьба на лыжах великана. Согреться можно будет в пунктах горячего питания. Главным событием праздника станет "Шоу воздушных шаров". С наступлением темноты шары станут фоном для лазерного представления.