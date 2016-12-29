На проспекте Ямашева на столбе «повесили» Деда Мороза. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.

- Недалеко от остановки «Океан» в канун Нового года появилось необычное новогоднее украшение. На столб прикрепили статую Деда Мороза с человеческий рост, - написал народный корреспондент.

Отметим, что это «новогоднее украшение» прикреплено к столбу на большой высоте.