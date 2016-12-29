Жителей Татарстана поздравили с Новым годом с околоземной орбиты

Командир космического корабля "Союз" Олег Новицкий поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым годом из космоса с борта международной космической станции, которая находится на околоземной орбите. Видеопоздравление было опубликовано в Интернете.

- Особенно хочу поздравить своих хороших друзей из республики Татарстан. Очень понравилась ваша душевная обстановка, хорошие, доброжелательные люди. От всей души желаю вам процветания, мира, дружбы между собой и с другими народами. Пускай сбудутся все ваши заветные мечты, с наступающим Новым годом! - летая в невесомости, сказал Новицкий.

Напомним, в этом году в космос впервые отправился космонавт из Татарстана. Для 42-летнего космонавта Сергея Рыжикова - это первый полет.

​Справка



"Союз МС" - новый российский пилотируемый космический корабль. Входит в семейство кораблей "Союз", первый запуск которого состоялся в 1966 году, первый пилотируемый - в 1967 году. Первый корабль этой серии стартовал к МКС 7 июля этого года.