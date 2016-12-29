В Казани «Альпари» продавало жидкость для мытья стекол с превышением метанола в 60 раз

В Казани Роспотребнадзор по РТ выявил жидкость для мытья стекол с превышением метанола почти в 60 раз. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что товар продавался в торговой сети «Альпари» по улице Карбышева.

- В ходе внеплановой проверки в продаже была обнаружена «Незамерзающая жидкость для стекол автотранспорта «Капелька» минус 30С», объемом 5 литров. После проведенных лабораторных исследований в содержании незамерзающей жидкости обнаружен метиловый спирт в 58,8 раза превышающий норматив, - говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время товар снят с реализации и уничтожен.

​Кстати



В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным. Раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.