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До возводимого ПСО «Казань» стадиона в Самаре проведут трамвайную ветку

До возводимого ПСО "Казань" стадиона в Самаре проведут трамвайную ветку
16+
Фото: ProKazan

Департамент градостроительства Самары вновь ищет подрядчика для строительства новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона "Самара Арена", строительством которого занимается ПСО "Казань". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. передает ProGorodSamara.ru.

Предыдущий аукцион, итоги которого должны были подвести 8 декабря, отменили. Как позднее выяснилось, это было сделано для внесения в проект некоторых поправок. Так, изменение физических объемов и материалов позволило снизить сметную цену до 741 млн рублей, то есть на 100 млн рублей.

Итоги нового аукциона должны подвести 19 января.

ProKazan.ru, 28.12.2016, 14:06
Тэги: Строительство
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