В Татарстане в подвалах домов появились клетки для обогрева кошек

В Набережных Челнах в подвале жилого дома в 7-м комплексе появились клетки для обогрева кошек. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По словам волонтеров, клетка оказалась востребованной.

- Кошки часто приходят туда. Сейчас мы планируем открыть такие пункты обогрева в двух домах 16-го и 56-го комплексов, - говорится в сообщении.

Чтобы установить такую клетку необходимо получить согласие ЖЭКа и старшего по дому. Стоимость и установка клетки составит 1300 рублей.