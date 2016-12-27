Письма Деду Морозу: дети из Татарстана просят планшет, норковую шубу для мамы и щенка

ProKazan.ru узнал, что просят дети из Татарстана у Деда Мороза в преддверии Нового года и опубликовал самые интересные письма

Каждый год Дед Мороз получает сотни тысяч писем со всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году из Татарстана пришло около 6600 писем. Дети желают получить в подарок от Деда Мороза планшет, куклу Монстр Хай, конструктор Лего и другие подарки.

Портал ProKazan.ru публикует самые интересные письма детей из нашей республики.

«Я бы хотела попросить «Айфон 6», но это же неправильно»

Ильсия Салахутдинова из Казани в этом году у Деда Мороза вместо «Айфона» попросила щенка.

- Хочу в этот год попросить у тебя щенка или набор для творчества. Конечно же, я хотела попросить «Айфон 6», но это же неправильно. Мама говорит, что такое Дед Мороз не дарит. Заранее хочу сказать спасибо. Я буду рада любому твоему подарку. Буду ждать, а под елку положу печенье и горячее молоко, - пишет Ильсия.

«Хочу у тебя попросить маме норковую шубу и путевку в Бурятию на 2 недели на троих, а папе новую машину»

Однако есть просьбы, которые Деду Морозу могут влететь «в копеечку». Так, 12-летняя Тоня для своей семьи составила целый список подарков.

- Я люблю читать книги из серии «Только для девочек», поэтому хочу попросить тебя прислать шесть новых таких книг, - пишет Тоня. - Маме норковую шубу и путевку в Бурятию на две недели на троих, а папе новую машину (Ниссан).

Простые подарки

Также популярностью пользуются игрушки и подарочные наборы косметики для девочек.

- Дедушка Мороз подари, пожалуйста, кукол Монстр Хай, чтобы у них было по семь одежек: бальные платья, спортивные формы, шорты, юбки, футболки, - пишет Ангелина из Казани.

- Очень прошу прислать мне мелки для волос и светящийся лак, - просит Алина Липатова.

Другие просьбы

- На Новый год, пожалуйста, пришли мне корону-диадему настоящую. Братику и сестренке игрушки, маме — красивую ручку, папе — колокольчик, а нашему коту — игрушечную мышку, - пишет Дарья Яковлева из Казани.