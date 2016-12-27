Железные медведь, сова и ленивец. В Казани открылась выставка с картинами из скоб

Корреспондент ProKazan.ru оценил произведения из строительных скоб и сам попробовал помочь художнику доработать картину

В “Эрмитаже” открылась выставка молодого казанского художника Вячеслава Зайева “Удивительный зоопарк”. Интересно то, что картины выполнены строительными скобами.

О необычном художнике ProKazan.ru рассказала сотрудник музея естесственно истории Татарстана Ольга Макарова.

- Однажды захотелось ему порисовать, однако ничего под рукой не было. Творить художник начал тем, что было под рукой, начал вырезать из газет и журналов коллаж. Нестандартную технику он начал развивать, перед новым годом представил картины, созданные строительными скобами.

Изначально художник планировал назвать выставку “Железный зоопарк”. Все-таки, все животные изображены железными скобами. Однако они настолько милые в своем изображении, что выставку переименовали в “Удивительный зоопарк”.

Все работы специально выполнялись для выставки здесь, в “Эрмитаже”. На создание этого сурового медведя у художника ушло 3 месяца и 80 тысяч скоб. Причем, по словам Ольги, автору кажется, что этого мало, он не против вбить в картину еще тысяч 50 скоб. Поэтому он разрешил посетителям музея внести свою лепту в оформление этого мишки.

Художник особое внимание уделяет штрихам - деталям, благодаря которым животные получаются реалистичными.

Обычно в картине вбиты разные по цвету скобы. Однако при создании этой совы художник использовал исключительно серебристые. Таким образом сова получилась еще более штриховата, а под разными ракурсами вы видим разный взгляд мудрой птицы.