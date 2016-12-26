СМИ: МЧС получило робота со способностью «видеть» радиацию

В России для центра по проведению специальных операций особого риска МЧС разработали робота, который способен распознавать радиацию, пишет газета «Известия» со ссылкой на разработчика нового аппарата — Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики.

Как отмечают собеседники издания, робот также сможет полностью заменить человека во время ликвидации последствий аварий на атомных электростанциях и химических заводах.

- В настоящее время работы над изделием завершены, прошедшие испытания полностью подтвердили характеристики, заложенные на этапе разработки, — рассказали газете в научно-исследовательском институте робототехники.

По данным разработчиков, упрощенный вариант робота поставлялся в войска «радиационной, химической и биологической защиты», а также принимал участие в учениях.

Как передают «Известия», распознавать радиацию роботу позволяет «прибор наблюдения — телегаммавизор», при помощи которого «прямо на экранах пульта управления» можно увидеть местоположение источников радиации. Их местоположение и силу аппарат регистрирует за счет специальных датчиков, сообщили собеседники издания.

- Полученные данные вычислительный блок устройства выводит поверх изображения, получаемого с камер, и оператор видит источники радиации как цветные пятна, — рассказали в научном институте.

Известно, что аппарат представляет собой шестиколесный вездеход длиной 1,5 м. Его ширина, в свою очередь, составляет примерно 1 м. Вес робота — порядка 250 кг.

Аппарат, как уточняют «Известия», может работать как в полностью автоматическом режиме, так и под управлением оператора через Wi-Fi или гибкий кабель.