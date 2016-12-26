В Казани после сообщений об «опасных» мандаринах провели рейд по базам с цитрусами

В состав участников рейда вошли представители мэрии и Роспотребнадзора

В Казани провели рейд по оптовым базам хранения и продажи цитрусовых плодов, он состоялся после появления сообщений в соцсетях о поставках в магазины города мандаринов из Китая, зараженных ротовирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Сначала участники рейда, в состав которого входили представители мэрии и Роспотребнадзора, побывали на "Плодово-овощной базе", куда ежедневно привозят более 100 тонн овощей и фруктов. Все продукты проходят обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу.

В дальнейшем участники рейда побывали на базе компании "Марьяна-Регион", поставляющая фрукты и овощи крупным ритейлерам. Там сообщили, что вся продукция также подвергается строгому досмотру, при этом их проверяют в самих торговых сетях.

- Подозрительных партий товаров, не соответствующих качеству, не наблюдалось, - отметили участники рейда.

По завершению рейда представители мэрии сообщили, что вся ввозимая в Казань продукция проходит необходимый контроль.

- Все, что остается сделать казанцам – это тщательно вымыть мандарины, - заявил замглавы исполкома Казани Иван Кузнецов.

Также накануне в Управлении здравоохранения города опровергли сообщения о мандаринах с инфекцией - "дети с отравлениями мандаринами в стационар не поступали. Вызовы на станцию скорой медицинской помощи от населения в связи с отравлением мандаринами также не зафиксированы", - говорилось в сообщении.