Теннисист Марат Сафин расстался с певицей Аидой Гарифуллиной

Известный спортсмен – 36-летний теннисист Марат Сафин, расстался с солисткой Венской оперы 29-летней Аидой Гарифуллиной, с которой был замечен несколько раз, в частности, в Казани. Об этом сообщает "СтарХит".

Встречаться Марат Сафин и Аида Гарифуллина начали в начале этого лета, а разрыв произошел несколько недель назад.

- Мы действительно больше не вместе. Отношения с Маратом, эти дни, проведенные вдвоем, я никогда не забуду. Он большой романтик, настоящий идеал мужчины. Очень изысканно ухаживал, устраивал неповторимые свидания при свечах, с цветами. Мы остались хорошими друзьями – такого человека я не могу позволить себе потерять, - рассказала Аида.

Такое решение было принято из-за большой занятости как Аиды Гарифуллиной, так и Марата Сафина.

- В какой-то момент мы с ним поняли, что не можем проводить вместе столько времени, сколько необходимо для того, чтобы быть полноценной парой. Я постоянно живу в Вене, много гастролирую, пропадаю на репетициях, у Марата своя активная жизнь в Москве плюс турниры в разных странах – недавно он, например, вернулся из Японии с Международной теннисной премьер-лиги, - отметила певица.

По ее словам, сейчас она ни с кем не встречается, да и в целом не торопится создавать семью - "хочется в первую очередь реализоваться в карьере".

Кстати



Марат Сафин — российский теннисист, заслуженный мастер спорта России, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение 9 недель. Депутат Государственной Думы с 2011 года. Кавалер ордена Почёта.



Аида Гарифуллина — российская оперная певица (сопрано). Заслуженная артистка Татарстана (2013). Солистка Венской государственной оперы.