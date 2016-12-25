Сотни людей, отряд «Рысь» и пропуск по талонам: как выдают деньги вкладчикам Татфондбанка

Портал ProKazan.ru составил фоторепортаж, как проходит первый день выдачи страховых выплат

Сегодня в Казани с утра начали выдавать страховые выплаты вкладчикам Татфондбанка, портал ProKazan.ru составил фоторепортаж, что именно происходит у банков, через которые выдают деньги.

Больше всего людей наблюдалось около офиса банка "Открытие" на улице Пушкина, где столпились больше сотни вкладчиков - у этого банка, в отличие от четырех других, всего три офиса в Казани.

- Люди сначала записывались, чтобы получить талоны, которые дают возможность пройти в банк и получить деньги. Одной женщине, которая просто хотела что-то уточнить в банке, выбили телефон из рук и не пустили туда, - рассказали стоящие в очереди.

Периодически между присутствующими людьми возникали потасовки, которые, впрочем, пресекали сотрудники отряда "Рысь" МВД РТ.

Что касается отделений других банков, то там клиентов Татфондбанка было заметно меньше - в Сбербанке, "Ак Барс" банке и других наблюдались очереди из десятков людей.

Отметим, что, вероятно, большие очереди будут наблюдаться сегодня в течение всего дня, так как к отделениям постоянно приходили все новые и новые вкладчики.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.