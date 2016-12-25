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Сотни людей, отряд «Рысь» и пропуск по талонам: как выдают деньги вкладчикам Татфондбанка

Сотни людей, отряд "Рысь" и пропуск по талонам: как выдают деньги вкладчикам Татфондбанка
16+
Фото: ProKazan.ru|Денис Петьовка
Портал ProKazan.ru составил фоторепортаж, как проходит первый день выдачи страховых выплат

Сегодня в Казани с утра начали выдавать страховые выплаты вкладчикам Татфондбанка, портал ProKazan.ru составил фоторепортаж, что именно происходит у банков, через которые выдают деньги.

Больше всего людей наблюдалось около офиса банка "Открытие" на улице Пушкина, где столпились больше сотни вкладчиков - у этого банка, в отличие от четырех других, всего три офиса в Казани.

- Люди сначала записывались, чтобы получить талоны, которые дают возможность пройти в банк и получить деньги. Одной женщине, которая просто хотела что-то уточнить в банке, выбили телефон из рук и не пустили туда, - рассказали стоящие в очереди.

Периодически между присутствующими людьми возникали потасовки, которые, впрочем, пресекали сотрудники отряда "Рысь" МВД РТ.

Что касается отделений других банков, то там клиентов Татфондбанка было заметно меньше - в Сбербанке, "Ак Барс" банке и других наблюдались очереди из десятков людей.

Отметим, что, вероятно, большие очереди будут наблюдаться сегодня в течение всего дня, так как к отделениям постоянно приходили все новые и новые вкладчики.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Н. Вильданов, 26.12.2016, 12:57
Тэги: Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Человек26 декабря 2016, 13:16
Даёшь руками, забираешь ногами.
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8
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Горожанин26 декабря 2016, 13:17
Кто-нибудь был у ВТБ24?
сегодня туда собираюсь
2
3
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Лика26 декабря 2016, 13:19
"Открытие": 2 офиса, а не 3! ((
В филиале Сбербанка где много народу - вызывали такси (Сбербанк вызывал) и развозили людей по др филиалам, где меньше народу.
0
3
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Горожанин26 декабря 2016, 13:25
Дикари-с
0
1
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Горожанин26 декабря 2016, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
"Открытие": 2 офиса, а не 3! ((
В филиале Сбербанка где много народу - вызывали такси (Сбербанк вызывал) и развозили людей по др филиалам, где меньше народу.
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https://www.open.ru/addresses?city=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
0
0
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Горожанин26 декабря 2016, 13:43
Смысл устраивать давки ....все застраховано...можно же прийти и через месяц...)))Ну дебилы..
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Горожанин26 декабря 2016, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
"Открытие": 2 офиса, а не 3! ((
В филиале Сбербанка где много народу - вызывали такси (Сбербанк вызывал) и развозили людей по др филиалам, где меньше народу.
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Ого!
Вот это называется сервис, круто.
0
0
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Горожанин26 декабря 2016, 13:45
Открытие уроды. Нам акбарс уже всё перечислил, утром заявление написали. Очередй не было, скандалов тоже.
Как теперь бабушку в открытие везти боюсь подумать.
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