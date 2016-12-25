В РТ осудили школьника, который убил двух бомжей, чтобы доказать свою «серьезность»

В Бугульме осудили 16-летнего школьника, который в мае этого года зарезал двух бомжей - 43-летнего мужчину и 48-летнюю женщину, чтобы показать друзьям, что он способен на серьезный поступок.

- Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, с последующим ограничением свободы на 1 год, - сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, тела убитых были найдены 14 мая этого года в самодельном шалаше в овраге у дома 38А по улице Гашека. Чуть позже полиции удалось установить личности погибших, а также убийцы.

Когда следователи начали устанавливать обстоятельства убийства, местные жители рассказали им, что за некоторое время до этого бомжи поругались с подростками.

- Это не первое нападение подростка на потерпевших: ранее он их неоднократно избивал, требуя покинуть свое временное жилище, - отметили в прокуратуре.

Свою вину подросток не признал, приговор пока еще не вступил в силу.