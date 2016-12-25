В Казани отменены праздничные мероприятия в связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе самолета Ту-154 в Сочи. Об этом сообщает Управление образования Исполкома.

Так, бал молодых педагогов в Доме работников образования города переносится с 26 декабря на 30 декабря. Начало мероприятия в 14.00.

Также перенесено открытие районных елок.

- Открытие новогодней площадки в поселке Нагорный состоится 28 декабря в 16.00. Открытие елочного городка в парке «Континент» перенесено на 28 декабря в 17.00. Открытие новогодних городков в жилых массивах Залесный, Юдино и в парке им.Урицкого состоится 29 декабря в 17.00, - рассказали в администрациях районов Казани.

Напомним, ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии авиакатастрофы Ту-154. В результате трагедии погибли 92 человека.