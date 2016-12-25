Обзор тендеров: 300 тысяч из бюджета РТ на ремонт телефонов и 3,2 млн на рассылку СМС

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок РТ и выбрал самые интересные тендеры недели

"Большой брат" получит почти 25 миллионов

Министерство информатизации и связи РТ разместило тендер на оказание услуг по организации видеонаблюдения на территории Казани. Цена контракта - 24,7 миллионов рублей.

Видеозаписи в архиве должны хранится 30 дней, а потом постепенно перезаписываться.

Разрешение видеокамер различно для разных мест. Например, возле озера Кабан съемка ведется в разрешении 720х576 пикселей, под Кремлем - 1280х960 пикселей, а вот в самом Кремле и в парке Горького запись идет в режиме Full HD. К слову, современный формат изображения высокой четкости - 4K - до системы "Безопасный город" пока не добрался.

Управление делами президента РТ потратит 300 тысяч на ремонт "айфонов"

Управление делами президента РТ разместил тендер на ремонт мобильных устройств. Речь идет о телефонах и планшетах компании Apple. Причем ремонт требуется как одной из первых моделей - iPhone 3GS, так и недавно вышедшей "семерке". Упоминается в госзакупке и мобильный телефон Самсунг.

Цена контракта - 300 000 рублей. Деньги будут выделены из бюджета республики Татарстан.

3,2 миллиона на рассылку СМС

Министерство информатизации и связи РТ разместило тендер на предоставление услуги массовых рассылок SMS-сообщений абонентам любых операторов подвижной связи Татарстана. Сроки оказания услуг – с 1 февраля до 30 сентября 2017 года.

Победитель аукциона должен будет обеспечить рассылку 400 тысяч сообщений в месяц. Причем в качестве отправителя должно будет указываться "TATARSTAN".