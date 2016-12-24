Наверх
Вторая жертва из Казани: лайнере Ту-154 находился певец Владислав Голиков
17:38, сегодня21
"Ханский двор" в Казани: незамерзающий фонтан и круглосуточный бесплатный каток
18:30, сегодня5
В Казани в аварии пострадала беременная женщина
17:15, сегодня8
Модный тренд: где в Казани отметить новогодние праздники в баварском стиле
16:00, сегодня6
Преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ поделятся знаниями с ребятами на зимних каникулах в "Байтике"
Открытие года: Горкинско-Ометьевский лес с лыжными трассами, экотропами и сухим фонтаном
14:45, сегодня5
Среди пассажиров потерпевшего крушение самолета ТУ-154 была артистка из Казани
14:15, сегодня41
Президент РТ выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера ТУ-154
13:47, сегодня8
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
«Летом растения могут погибнуть». Казанцы обеспокоены обрезкой деревьев зимой
13:19, сегодня21
В Татарстане откроют Центр восстановления снежного барса
12:33, сегодня4
Свияжск в Новый год: колядки с "козлом", охота за пряником и визит к Троцкому
11:56, сегодня
«Будет еще один самолет». За сутки перед трагедией падение ТУ-154 предсказал блогер
10:55, сегодня28
В аэропорту Казани пассажиры задержанного рейса устроили драку
10:27, сегодня42
В Черном море потерпел крушение самолет с военными, артистами ансамбля и журналистами
09:40, сегодня39
Дмитрий Медведев поручил выделить Татарстану 1,1 млрд рублей на лекарства
08:26, сегодня24
В Казани сохранится облачная погода
06:54, сегодня
В Казани торжественно открыли национальную новогоднюю деревню «Ханский двор»
18:10, 24.12.201621
Пенсионерка из Татарстана случайно подожгла на себе одежду и погибла
17:46, 24.12.201621
Недалеко от Ново-Татарского кладбища в припаркованном автомобиле нашли труп
17:21, 24.12.201614
Клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» начали формировать реестр кредиторов
17:06, 24.12.201616
В столице Татарстана до конца весны ограничат движение по улице Лебедева
16:28, 24.12.20162
В Казани продолжаются поиски молодого человека с татуировкой "За ВДВ"
16:12, 24.12.201615
Казанцев покорил маленький черный щенок со сломанной лапкой в соцсетях
14:27, 24.12.201615
В понедельник почти во всех районах Казани не будет света
13:55, 24.12.201617
В Набережных Челнах по наводке таксиста задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена
11:21, 24.12.20164
Прокуратура РТ заставила частный детский садик уволить сотрудников с судимостью
10:35, 24.12.201619
Из-за проблем Татфондбанка мечеть «Аль-Марджани» просит мусульман помочь с долгами
10:32, 24.12.201659
Где в Казани можно приобрести качественную искусственную елку недорого
10:20, 24.12.201616
Сегодня в Казани будет снежно и тепло
07:47, 24.12.2016
Казань сегодня: дебошир из аэропорта спешил к любимой, а в Чистополе огонь пощадил Коран
21:33, 23.12.201628
Клиенты Татфондбанка распределены по банкам-агентам
20:07, 23.12.201618
Житель РТ заплатит 20 тысяч за оскорбления сотрудника ГИБДД в соцсетях
19:17, 23.12.201631
"Жалко тех, кто сидит весь день в офисе": казанцы рассказывают о своей работе на улице
19:05, 23.12.201611
В выходные в Казани потеплеет и пройдет небольшой снег
18:50, 23.12.2016
Редакция ProKazan.ru подготовила 10 женских луков для новогодних праздников
18:38, 23.12.201614
Подборка: что подарить ей на новый год
18:00, 23.12.2016
«Рождественский караван Coca-Cola» посетил Казань 20 декабря
17:55, 23.12.201629
Дебошир из казанского аэропорта: «Я торопился к любимой, даже цветы не купил»
17:24, 23.12.201698
СМИ: Медведев поручил временно приостановить продажу «Боярышника»
17:19, 23.12.201641
Мокрая слобода за 120 лет: от проституток до первой массовой ликвидации «ветхого жилья»
17:00, 23.12.20162
В Казани во время проведения светового шоу на стенах Кремля автобусы будут ходить чаще
16:52, 23.12.20166
"Поезд уже ушел": Глава ВТБ ответил на вопрос о санации Татфондбанка
16:46, 23.12.201618
5 причин сделать коррекцию зрения зимой, которые поймет каждый человек в очках
16:46, 23.12.201611
Туристическая компания Юниверсал Холидейз: А вы умеете отдыхать правильно?
16:28, 23.12.2016
В Татарстане легковушка попала под большегруз: есть пострадавшие
16:19, 23.12.20165
"Всё правильно сказал": самарцы отреагировали на заявление Метшина про транспорт
15:57, 23.12.201649
Минздрав РТ: у кукморских школьников обнаружена вирусная инфекция
15:46, 23.12.201623
Водитель, устроивший гонку на Range Rover в Казани: "Я раскаиваюсь"
15:31, 23.12.201645
Капитаном молодежной сборной России по хоккею стал игрок «Салавата Юлаева»
15:17, 23.12.20161
В Татарстане бензовоз налетел на грейдер
15:11, 23.12.201612
Выплаты клиентам «Интехбанка» начнутся не позднее 13 января
14:29, 23.12.201626
В Казани может появиться мультимедийный исторический парк
13:53, 23.12.20163
В Казани будут судить мать, которая оставила новорожденную дочь на улице в пакете
13:13, 23.12.201617
Путин ответил на вопрос о ситуации с вкладчиками банков в Татарстане
12:51, 23.12.201654
В части домов Советского района Казани не будет воды
12:29, 23.12.20161
В МВД РТ рассказали, почему не открыли стрельбу по въехавшему в аэропорт Казани водителю
11:50, 23.12.201667
Полицейские Казани разыскивают водителя, который сбил 8-летнего мальчика
11:44, 23.12.201610
Соцсети: в Чистополе после сильнейшего пожара в ЦУМе нашли несколько несгоревших Коранов
11:10, 23.12.201632
Метшин рассказал, почему плата в детсадах Казани выше, чем в Москве
11:01, 23.12.201671
СМИ: Минздрав предлагает ввести курс психологии в школах
11:00, 23.12.2016
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

«Летом растения могут погибнуть». Казанцы обеспокоены обрезкой деревьев зимой

«Летом растения могут погибнуть». Казанцы обеспокоены обрезкой деревьев зимой
16+
Фото: читатель ProKazan.ru
Такая процедура может погубить здоровые деревья, уверены жители дома

Читатель ProKazan.ru Кирилл отправил в редакцию фотографии обрезки деревьев во дворе дома номер 30 на улице Сафиуллина. По словам жителя дома, люди обеспокоены что проведенная зимой процедура погубит крепкие растения.

- Второй день подряд, идет обрезка деревьев во дворе 30 по улице Сафиуллина. Спилили очень много ветвей, я если правильно понимаю, такую обрезку зимой не проводят. Места спилов они ничем не обрабатывают. Двор наш очень зеленый и многие жильцы боятся, что следующим летом деревья могут погибнуть. Летом они ничего не делали, а зимой начали. Все наоборот. Безобразие.

ProKazan.ru, 25.12.2016, 13:19
Тэги: Народная новость
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин25 декабря 2016, 13:40
Это люди, которые всё лето на скамейке сидят, да сплетни распространяют? Дачников и садоводов среди них нет, похоже.Кто обрезку и прореживание, летом то делает? Как раз зимой, пока деревья ''спят''.А с потеплением, весной у деревьев ''сокогон '' начнется.
Лучший комментарий
2
15
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 13:43
Февраль, последний срок обрезки ''стволовых ''.Позже, деревья ''плакать'' будут.8'-(
1
10
Согласны с автором?
Миша Иванов25 декабря 2016, 13:48
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
5
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 14:03
Обычно обрезку проводят до заморозков, с обязательной обработкой места среза, или весной. А здесь показуха началась, после выигранного тендера на уборку снега и спиливание деревьев. Эти виды работ вообще нельзя было объединять.
Так что ждите следующий тендер на озеленение взамен загубленных деревьев. Они же не из своего кармана оплачивают, а из собранных с нас налогов.
7
6
Согласны с автором?
Дюма25 декабря 2016, 14:06
Деревья после обрезки себя иногда лучше даже чувствуеют и она благоприятна,а иногда вредна и даже гибельна.Если дома подрезать лимон,мандарин, то как бы вы не старались он не будет жить более 13-20 лет, хотя его средняя продолжительность 70 лет, желательно все почти цветки снять у мандарина,лимона ,апельсина, если он только зацветёт в режиме от пяти до до17 лет.Можно оставить 1 или 2, а потом они дадут плоды и даже потомство,вкус может быть даже вкуснее чем у родителей,если вы посадили дома в горшке из-за баловства или помещичьей прихоти зерна мандарина,апельсина ,винограда и так далее, то я хочу поздравить вас-вы,обладатель нового сорта, если они только пошли-поливайте очень мало -треть чашки воды и то дня через три,растения очень любят квас,он заменить все опасные и неопасные удобрения-в конце!концов вы можете обогатиться,если у вас будет новый сорт-желательно чтобы в комнате была неоновая лампа и растения должны быть подальше батарей,сейчас продают эстетические ели в маленьких горшочках-вы также можете растить ель прямо дома,но не старайтсь заливать водой-растения любят квас,но иногда можно раз в два месяца сверху просто на землю кинуть ложку сахарного песка
0
2
Согласны с автором?
Дюма25 декабря 2016, 14:15
В ответ на комментарий пользователя
Деревья после обрезки себя иногда лучше даже чувствуеют и она благоприятна,а иногда вредна и даже гибельна.Если дома подрезать лимон,мандарин, то как бы вы не старались он не будет жить более 13-20 лет, хотя его средняя продолжительность 70 лет, желательно все почти цветки снять у мандарина,лимона ,апельсина, если он только зацветёт в режиме от пяти до до17 лет.Можно оставить 1 или 2, а потом они дадут плоды и даже потомство,вкус может быть даже вкуснее чем у родителей,если вы посадили дома в горшке из-за баловства или помещичьей прихоти зерна мандарина,апельсина ,винограда и так далее, то я хочу поздравить вас-вы,обладатель нового сорта, если они только пошли-поливайте очень мало -треть чашки воды и то дня через три,растения очень любят квас,он заменить все опасные и неопасные удобрения-в конце!концов вы можете обогатиться,если у вас будет новый сорт-желательно чтобы в комнате была неоновая лампа и растения должны быть подальше батарей,сейчас продают эстетические ели в маленьких горшочках-вы также можете растить ель прямо дома,но не старайтсь заливать водой-растения любят квас,но иногда можно раз в два месяца сверху просто на землю кинуть ложку сахарного песка
Развернуть
Да ,если вы вывели растение из зерна, как это делают ученик на уроках технологии, предмет который из-за сложности практически не ведётся в наших школах, то каждое растение будет новым сортом-дайте ему своё имя, так как вы фигурируете уже как учёный и это не просто красивые слова,новый сорт может дать вам славу,а империи могущество.
1
0
Согласны с автором?
Дюма25 декабря 2016, 14:19
В ответ на комментарий пользователя
Да ,если вы вывели растение из зерна, как это делают ученик на уроках технологии, предмет который из-за сложности практически не ведётся в наших школах, то каждое растение будет новым сортом-дайте ему своё имя, так как вы фигурируете уже как учёный и это не просто красивые слова,новый сорт может дать вам славу,а империи могущество.
Развернуть
Чудесные фотки-я скачал.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 14:19
ничё не будет
0
3
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 14:24
Везде обрезали. На Океане возле базарчика тоже все обрезали и свалили в кучу ветки.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
Везде обрезали. На Океане возле базарчика тоже все обрезали и свалили в кучу ветки.
Развернуть
Базарчик еще не ликвидировали , что ли? Писали же, что все киоски уберут?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Везде обрезали. На Океане возле базарчика тоже все обрезали и свалили в кучу ветки.
Развернуть
так сходи да убери
1
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 15:39
У нас во дворе тож обрезали, птицы теперь сидят в недоумении...
0
4
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 15:51
Как всегда -отвывают чиновники БАБЛО.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 15:54
Отвывают (Отмывают (извините за описку ).
0
1
Согласны с автором?
Жанна Совина25 декабря 2016, 16:20
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
2
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Базарчик еще не ликвидировали , что ли? Писали же, что все киоски уберут?
Развернуть
Три киоска сегодня погрузили на машину. Остальные стоят еще.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
Три киоска сегодня погрузили на машину. Остальные стоят еще.
Развернуть
Затянулась у исполкома ....ликвидация.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 17:42
Около Казанского кооперативного техникума срубили две красивых лиственницы по указанию Ректора Казанского кооперативного института Насретдинова Ильдара Талифовича. Обрезка подкорень. Будет ли посадка?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
Около Казанского кооперативного техникума срубили две красивых лиственницы по указанию Ректора Казанского кооперативного института Насретдинова Ильдара Талифовича. Обрезка подкорень. Будет ли посадка?
Развернуть
Вы кого хотите, чтоб посадили? Ректора или дерева?
0
0
Согласны с автором?
Гость25 декабря 2016, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Вы кого хотите, чтоб посадили? Ректора или дерева?
Развернуть
лесоруба
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 декабря 2016, 19:37
Несколько лет назад были очень сильные морозы, замёрзли деревья ,в садах : яблони ,кустарники и т.д. Впереди будут морозы, заморски ,. Нельзя сейчас подрезать деревья !!!!!!! Или чиновники хотят отмывать БАБЛО !!!???? ЧТОБЫ ВЕСНОЙ сажать деревья !!!!!!!!!!???
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани