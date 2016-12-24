«Летом растения могут погибнуть». Казанцы обеспокоены обрезкой деревьев зимой

Такая процедура может погубить здоровые деревья, уверены жители дома

Читатель ProKazan.ru Кирилл отправил в редакцию фотографии обрезки деревьев во дворе дома номер 30 на улице Сафиуллина. По словам жителя дома, люди обеспокоены что проведенная зимой процедура погубит крепкие растения.

- Второй день подряд, идет обрезка деревьев во дворе 30 по улице Сафиуллина. Спилили очень много ветвей, я если правильно понимаю, такую обрезку зимой не проводят. Места спилов они ничем не обрабатывают. Двор наш очень зеленый и многие жильцы боятся, что следующим летом деревья могут погибнуть. Летом они ничего не делали, а зимой начали. Все наоборот. Безобразие.