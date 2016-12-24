Свияжск в Новый год: колядки с «козлом», охота за пряником и визит к Троцкому

Портал ProKazan.ru побывал на острове-граде Свияжске и узнал, что приготовил старинный остров гостям на праздники

Через несколько дней на остров-граде Свияжск начнется новогодний сезон. Здесь уже вовсю идет подготовка к празднику: строится ледовый городок на Рождественской площади, украшают иллюминацией улицы, достают из погребов банки с вареньем для свияжских оладушков, которые готовят на печи.

Портал ProKazan.ru побывал на острове и узнал, какие развлечения приготовил гостям остров в этом году.

В комплексе исторической реконструкции "Ленивый торжок" для детей вновь подготовили интерактивную постановку "Сказ о Никите-стрельце и свияжском прянике". Рассчитана она на детей, а вот взрослые думают совсем о другом. Например, почему спектакль начинается под мелодию из "Деревни дураков".

Действие сказки проходит в самом Свияжске. Никита – сказочный персонаж, случайно попавший на остров.

На его плечи возложена миссия - спасти праздник, который украл сердитый князь, недовольный затяжными гуляниями.

Среди других героев Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой.

Ребятня будет в восторге, ведь им придется превращаться в зайчиков и скакать в мешках, кататься на гигантских лыжах и проходить мини-квесты.

После испытаний команды под елкой в огромном сундуке ждет приз – свияжский пряник.

Среди других новогодних развлечений - рождественские колядки. Как признаются артисты, им пришлось объехать немало русских деревушек в поисках текстов старинных колядок, которые сейчас они исполняют для туристов.

Будут и традиционные игры с козлом. Но если в прошлом году звездой праздника стал козел по кличке Прохор, то в этом году обошлись без него. А роль "козочки" в колядках достанется самим зрителям.

После развлекательной программы с конкурсами и зимними забавами, ребятам предложат пройтись по домам местных жителей и поколядовать. Весь необходимый атрибут - маски, трещотки, коромысло и прочее - выдадут на месте.

Местные жители уже готовы к визиту колядующих, поэтому встречает их сладостями и блинами. После колядок можно попить на морозе душистый травяной чай с оладушками и теми сладостями, что удалось получить.

Что касается взрослых, то им будет интересно посетить Музей гражданской войны. Это одна из печальных страниц в истории острова.

Одна из "фишек" музея - кабинет председателя Революционного военного совета Советской Республики Льва Троцкого.

Под Свияжском Троцкий ввел первые заградительные отряды, позже успешно использованные Сталиным в Великую Отечественную войну. Тогда же наркомвоенмор осуществил и первую децимацию — расстрел каждого десятого бойца вместе с командирами.сфотографироваться с Троцким.