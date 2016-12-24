В аэропорту Казани пассажиры задержанного рейса устроили драку

Пассажиры задержанного на десять часов рейса авиакомпании Azur Air на Пхукет устроили потасовку. Вступившие в перепалку с охраной попытались использовать силу.

- Народ волнуется, кто-то не выдерживает, начинает показывать недовольство, использовать силу. Большой самолет, 300 пассажиров, очень много детей — каникулы же начались. Вылет был назначен на 17:40, но его задержали до утра. Пока говорят до полчетвертого, но судя по реакции представителя компании, улетим мы не раньше 8−9. Гостиницу, конечно, предоставляют, но никто не хочет в гостиницу, все хотят лететь, чтобы не потерять день, — цитирует вице-президента Федерации спортивной борьбы РТ Ленара Гаянова " Бизнес Online".

По словам Гаянова задержка связана из-за проблем с электроникой самолета. Менять лайнер авиакомпания отказывается, предпочтя привезти из Москвы запчасти и устранить поломку. Главного дебошира задержала полиция.

В шесть утра самолет все-таки вылетел на Пхукет. Таким образом рейс был задержан на 12 часов.

Отметим, что за эту неделю это уже второй инцидент с дебоширами в аэропорту Казани. Вечером 21 декабря двери казанского аэропорта были протаранены автомобилем “Лада”, за рулем которого находился бывший сотрудник органов внутренних дел Руслан Нутрутдинов. Мужчина сначала скрывался от сотрудников ГИБДД, а затем въехал в терминал и проехал его насквозь. Очевидцам приходилось разбегаться. При этом полицейские не стали применять огонь, чтобы остановить дебошира. На суде мужчина пожаловался на плохое обращение в изоляторе и сказал, что спешил к любимой.