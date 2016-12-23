В Казани продолжаются поиски молодого человека с татуировкой «За ВДВ»

Сотрудники полиции Казани просят жителей столицы помочь с поиском 24-летнего парня Федорова Ивана Александровича. Известно, что он ушел с остановки «Ипподром» 22-го ноября и так и не вернулся.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, средней полноты, глаза голубые, волосы темно-русые, короткие. Особые приметы: на левой руке можно увидеть татуировку «За ВДВ».

На момент исчезновения молодой человек был одет в черную куртку, синие брюки и коричневые ботинки, сообщает УМВД РФ по Казани.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ивана, следует обращаться по телефонам: 291-28-88 или 291-28-59.