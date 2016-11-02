Появилось видео с камер видеонаблюдения аэропорта, где видно весь заезд лихача на «Ладе»

Он проехал через весь терминал

Этой ночью в сети появился видеоролик с камер наблюдения аэропорта, где показан весь заезд лихача на "Ладе" по терминалу казанского аэропорта.

Напомним, в аэропорту Казани вчера ночью произошло чрезвычайное происшествие, 40-летний водитель ВАЗ-2115 въехал в здание терминала А1 и проехал его насквозь.

Происшествие произошло около 23 часов. Сначала водитель въехал в шлагбаум, заехал на парковку, после чего врезался в забор, а затем въехал в зал ожидания. Он проехал по всему терминалу насквозь, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения, после чего выехал с другой стороны.

Сообщается, что предварительно, ущерб оценивается более чем в 6 миллионов рублей.