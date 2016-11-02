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Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе

Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе
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Открытие офиса «РТК Софт Лабс», дочернего предприятия «РТ Лабс», состоялось в ОЭЗ «Иннополис» в рамках ИТ-конференции ЦИПР. В мероприятии приняли участие Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр информатизации и связи Республики Татарстан, Игорь Носов, генеральный директор АО ОЭЗ «Иннополис», Руслан Шагалеев, мэр Иннополиса и Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».
На базе «РТК Софт Лабс» создан Центр компетенций по технологическому проектированию, разработке, эксплуатации и технической поддержке инновационных информационных систем и цифровых сервисов в сферах образования, медицины, ЖКХ, транспорта, банковской сфере, а также для развития государственных электронных услуг на региональном и федеральном уровнях.

Центр организован для оптимизации финансовых затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, а также для создания устойчивой и подконтрольной инфраструктурной среды для развития инновационных продуктов на основе открытых технологий.

«РТК Софт Лабс» выступает центром развития и эксплуатации мобильного приложения Единого Портала Госуслуг (gosuslugi.ru), Единой Сервисной Платформы (ЕСП), включая Интеллектуальную Ведомственную Платформу (ИВП), Системы Исполнения Регламентов (СИР), Региональной медицинской информационной системы (РМИС), решения «ЦАМИ – Телерадиология».

В Иннополисе будут также осуществляться работы по разработке, доработке и технической поддержке Единой Системы Идентификации и Аутентификации (ЕСИА), Единой Системы Межведомственного Взаимодействия (СМЭВ), портальных решений и электронных форм услуг для органов государственной власти и местного самоуправления, а также вспомогательных информационных систем.

Здесь же будут сосредоточены компетенции по дальнейшему развитию «Национальной биометрической платформы» (НБП), которая предназначена для выполнения юридически значимых операций и предоставления государственных услуг с применением биометрических технологий, а также Роумингового центра электронного документооборота (РЦ ЭДО) «Ростелекома», доверенной Системы Электронного Документооборота (СЭДО) и технологической инфраструктуры Оператора Фискальных Данных (ОФД).

Объем инвестиций в проект за 5 лет превысит 140 млн. рублей, расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составят порядка 90% от этой суммы.
В штат «РТК Софт Лабс» привлекаются высококвалифицированные ИТ-специалисты со всей страны, в том числе, из удаленных регионов. Сотрудникам предлагается расширенный социальный пакет, льготы и мотивационные программы. Национальная кампания по подбору персонала под названием «Федеральным проектам – Федеральная команда!» стартовала в мае.

«Для успешного развития бизнеса необходима плодотворная среда, принципиально новая корпоративная культура, которая так ярко и активно культивируется в Иннополисе. Иннополис – это современный центр инновационного строительства. Здесь обеспечивается высокий уровень комфорта проживания и работы, льготный режим налогового обложения, замкнутый цикл подготовки специалистов, здесь чтут национальные традиции и развивают инновации. Открывая в Иннополисе нашу дочернюю компанию, мы уверены, что это придаст новый, мощный импульс развития всей Группе компаний «Ростелеком», - отметил Михаил Осеевский, Президент ПАО «Ростелеком».

«Символично, что открытие нашего флагманского Центра компетенций в Иннополисе состоялось в рамках конференции ЦИПР, посвященной программе развития «Цифровой экономики». Мы с самого начала принимали участие в ее разработке и суммарно внесли около 20 различных инициатив. «РТ Лабс» выступает драйвером монетизации ИКТ-сервисов на рынке G2B и G2C, и наше участие в Иннополисе будет способствовать созданию и развитию интегрированных цифровых платформ и сервисов в интересах Группы компаний «Ростелеком», - подчеркнул Михаил Бондаренко, Генеральный директор «РТ Лабс».

Проект «Центр компетенций информационных продуктов ГК «Ростелеком» получил одобрение Наблюдательного совета Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис», который прошел 5 апреля 2017 года под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Текст материала предоставлен партнером

София Ильина, 25.05.2017, 15:57

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