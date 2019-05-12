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архив ProKazan.ru

Эксперимент: в Казани изменили схему движения автобуса №68

Cегодня, 10:10 94 1 Автор: prokazan.ru

В Казани в рамках эксперимента с сегодняшнего дня была изменена схема движения автобусного маршрута №68, сообщается на портале города.

Изменения были внесены в целях повышения безопасности пассажиров, теперь он будет проходить через регулируемые светофором перекрестки. Автобус будет курсировать в направлении улицы Чернышевского по следующей схеме движения: через улицы Яхина - Гаяза Исхаки - Чернышевского - Бургана Шахиди, далее по маршруту.

Прежний маршрут проходил через перекрестки без светофоров.

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комментарии

Въедливый Критик
0
13 мая 2019
10:27
А нельзя его пустить через Сару Садыкову?
Манштейн
0
13 мая 2019
11:16
Нет, нельзя, у нас мозги отсутствуют у тех, кто маршруты планирует. Они пускают автобусы по наиболее загруженным улицам в надежде словить тех, кто сядет на 2-5 остановок, а то, что основной поток пассажиров юзает маршрут на долгие дистанции горки-центр или горки-квартал им пофик) Равно и как на увеличение по времени маршрута.
В ответ на комментарий пользователя
А нельзя его пустить через Сару Садыкову?
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