Эксперимент: в Казани изменили схему движения автобуса №68

В Казани в рамках эксперимента с сегодняшнего дня была изменена схема движения автобусного маршрута №68, сообщается на портале города.

Изменения были внесены в целях повышения безопасности пассажиров, теперь он будет проходить через регулируемые светофором перекрестки. Автобус будет курсировать в направлении улицы Чернышевского по следующей схеме движения: через улицы Яхина - Гаяза Исхаки - Чернышевского - Бургана Шахиди, далее по маршруту.

Прежний маршрут проходил через перекрестки без светофоров.