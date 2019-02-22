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В Татарстане водитель «МАЗа», объезжая ДТП, насмерть сбил водителя KIA и уехал

Cегодня, 11:15 329 3 Автор: prokazan.ru

В Татарстане в больнице скончался 60-летний пенсионер, которого насмерть сбил 48-летний водитель "МАЗа", когда тот вышел из машины после ДТП. Информацию подтвердил источник портала.

ДТП случилось в Мамадышском районе утром 21 февраля на трассе М7, пенсионер на KIA Sportage не справился с управлением и врезался в грузовой Mercedes на встречной полосе, а затем обе машины врезались в дорожное ограждение.

- Водитель KIA вышел из автомобиля, примерно в это же время водитель "МАЗа", объезжая данное ДТП, врезался в KIA и вышедшего из него водителя, после чего уехал. В результате пострадавший получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму, ночью 24 февраля он скончался в больнице, - сообщили порталу.

Сейчас идет расследование.

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комментарии

Горожанин
1
25 февраля 2019
11:30
лицо всё квадратиками покрыто - явно не здоров
герц$г
1
25 февраля 2019
11:38
Производственная травма в общем смысле.
Жан Клод Вам не Дам
0
25 февраля 2019
12:14
А откуда знают скока лет Мазисту,он же уехал с места ДТП.

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