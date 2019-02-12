В Казани продлили перекрытие улицы Кремлевская из-за съемок фильма

В центре Казани на шесть дней продлили ограничение движения из-за съемок фильма «Зулейха открывает глаза», сообщается на портале мэрии города.

Движение по улице Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади 1 Мая в обоих направлениях будет перекрыто с 7.00 14 февраля до 00.00 20-го. В это же время окажется закрыт спуск от площади 1 Мая к улице Баумана.

Кроме того, движение по участку улицы Миславского от улицы Кремлевская до улицы Батурина будет ограничено с 7.00 17 февраля до 00.00 19 февраля.

Съемки 8-серийного фильма по заказу телеканала «Россия-1» начались в сентябре в Лаишевском районе, главную роль в картине исполняет Чулпан Хаматова.