В Казани нашли водителя Mercedes, катавшего друзей на «ватрушках» у стадиона

В Казани нашли водителя Mercedes, катавшего друзей на «тюбингах» возле «Казань Арены», его наказали. Об этом сообщили в МВД по РТ.

После появления видео сотрудники МВД проверили социальные сети и видео с камер наружного наблюдения, в результате водитель был идентифицирован и задержан.

24-летний парень сообщил, что он с друзьями снимал ролик, чтобы выложить его потом в соцсетях. Водителя привлекли к административной ответственности за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, а также за нарушение использования внешних световых приборов.

Напомним, ранее в ГИБДД предупреждали о постоянном мониторинге информации из Интернета.

- Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан проводит регулярный мониторинг информации, размещаемой в интернет-изданиях и социальных сетях, и не оставляет без внимания выложенные фотовидеоматериалы, содержащие сведения о нарушениях Правил дорожного движения, - говорилось в сообщении отдела пропаганды ведомства.