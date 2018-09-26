В Казани продлили ограничение движения по улице Назарбаева

В Казани продлено ограничение движения транспорта по улице Назарбаева. Это связано с продлением срока по реконструкции магистрального тепловода. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

Ограничение движения по улице Назарбаева на участке от площади имени Вахитова до дома №94 по улице Хади Такташ продлено с 15 сентября до 10 октября.