В Татарстане водитель BMW попытался обогнать грузовик и погиб

В Лениногорском районе Татарстана накануне погиб 30-летний водитель BMW, об этом сообщили в ГИБДД.

В 22:05 на первом километре автодороги Лениногорск – Карабаш водитель иномарки на участке дороги, где обгон запрещен, решил обогнать "Камаз". Уже на встречной полосе движения, уходя от столкновения с KIA, BMW вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель иномарки скончался на месте происшествия, он не был пристегнут ремнями безопасности.