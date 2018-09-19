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В Татарстане водитель BMW попытался обогнать грузовик и погиб

В Татарстане водитель BMW попытался обогнать грузовик и погиб
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Фото: архив ProKazan.ru

В Лениногорском районе Татарстана накануне погиб 30-летний водитель BMW, об этом сообщили в ГИБДД.

В 22:05 на первом километре автодороги Лениногорск – Карабаш водитель иномарки на участке дороги, где обгон запрещен, решил обогнать "Камаз". Уже на встречной полосе движения, уходя от столкновения с KIA, BMW вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель иномарки скончался на месте происшествия, он не был пристегнут ремнями безопасности.

N. Vildanov, 21.09.2018, 11:23
Тэги: ДТП
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Комментарии

Стас21 сентября 2018, 11:58
Сам полез на рожон под знак. Туда ему и дорога. Одним козлом меньше стало.
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Горожанин21 сентября 2018, 12:06
Естественный отбор, хорошо что из-за него не погиб никто...Иногда нужно немного потерпеть, немного подумать, и не считать себя выше правил дорожного движения которые придумали умные люди...
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