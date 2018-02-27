В Казани студент колледжа насмерть сбил шедшего по краю дороги пешехода

В Казани 19-летний студент Строительного колледжа насмерть сбил 41-летнего мужчину, который шел по краю дороги по ходу движения автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 13 сентября в 21:00 около остановки "КМПО-14" по Песочной улице водитель "Лады" 14-й модели сбил пешехода, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

- У водителя "Лады" водительский стаж составляет 2 года, - сообщили ProKazan.ru.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.