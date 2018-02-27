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В Казани студент колледжа насмерть сбил шедшего по краю дороги пешехода

В Казани студент колледжа насмерть сбил шедшего по краю дороги пешехода
16+
Фото: "КП-Казань"

В Казани 19-летний студент Строительного колледжа насмерть сбил 41-летнего мужчину, который шел по краю дороги по ходу движения автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 13 сентября в 21:00 около остановки "КМПО-14" по Песочной улице водитель "Лады" 14-й модели сбил пешехода, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

- У водителя "Лады" водительский стаж составляет 2 года, - сообщили ProKazan.ru.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

A. Nabiullin, 14.09.2018, 10:55
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин14 сентября 2018, 11:11
"который шел по краю дороги по ходу движения"
"4.1. ...При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств"
Учи ПДД, пешеход, это спасает жизнь
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Горожанин14 сентября 2018, 11:30
Не фиг носится по ночам, теперь судимость будет
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Горожанин14 сентября 2018, 11:41
Права нужно выдавать в России с 25 лет!!!
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Горожанин14 сентября 2018, 11:41
Из-за тупого калдыря будет с судимостью
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0
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евгений14 сентября 2018, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
"который шел по краю дороги по ходу движения"
"4.1. ...При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств"
Учи ПДД, пешеход, это спасает жизнь
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а если бы шёл навстречу то не сбил ? бы
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евгений14 сентября 2018, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
Из-за тупого калдыря будет с судимостью
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ну и хорошо . а то проехать не мог и специально сбил . не специально ? так не может ездить
0
1
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Горожанин14 сентября 2018, 11:48
Может у него проблемы с сердцем, если у человека карвалол и валидол он алкаш что ли сразу? Где доказательства, что он был пьян кроме высера гопника друга, пытающегося защитить своего же пацана, который "ехал" 60 км ночью по трассе
0
5
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Горожанин14 сентября 2018, 11:49
В ответ на комментарий пользователя
"который шел по краю дороги по ходу движения"
"4.1. ...При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств"
Учи ПДД, пешеход, это спасает жизнь
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Тебя водятлы и так собьют даже
0
1
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Горожанин14 сентября 2018, 11:55
пешеход в темное время суток - надевай отражающий жилет и до пенсии доживешь
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Натали14 сентября 2018, 11:58
Зачем нам расследование, когда в комментариях сразу нашли и виновных и
невиновных........
0
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Горожанин14 сентября 2018, 12:15
В ответ на комментарий пользователя
Из-за тупого калдыря будет с судимостью
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Хоть тупого, хоть не тупого- сбил ведь, к тому же насмерть.
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