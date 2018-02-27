Соцсети: на Ибрагимова на «зебре», где сбили мать с девочкой, начали ставить светофор

В Казани на проспекте Ибрагимова на месте, где накануне пенсионер на Mitsubishi Pajero сбил 36-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь, начали ставить светофор, об этом сообщил подписчик ProKazan.ru "ВКонтакте".

Напомним, ДТП случилось накануне около 14 часов, пенсионер, ехавший с высокой скоростью, не заметил женщину и ее дочь, сбив их. Девочка скончалась на месте, женщина погибла в "скорой". Было возбуждено дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", пенсионера отпустили под подписку о невыезде.