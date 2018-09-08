Появились подробности ДТП, где насмерть сбили жену главы челнинского «Автоградбанка»

Стали известны подробности ДТП в Марий Эл, где в ДТП погибла 44-летняя Эльвира Хамидуллина, супруга председателя совета директоров челнинского "Автоградбанка" Павла Сигала, которая ехала в Йошкар-Олу на экскурсию. Подробности передает местный портал "ProГород".

8 сентября на трассе "Йошкар-Ола — Зеленодольск" водитель Toyota сбил женщину, которая перебегала проезжую часть прямо перед автомобилем. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Водителю иномарки оказали медпомощь, а затем отпустили домой.

Ведется расследование ДТП.