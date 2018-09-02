В Татарстане сотрудники ГИБДД открыли огонь по машине, чтобы остановить пьяного подростка

В Менделеевском районе РТ сотрудники ДПС начали стрелять по колесам "Лады" 14-й модели, пытаясь остановить пьяного 17-летнего подростка, об этом сообщили в ГИБДД.

В минувшую субботу около 23:00 инспекторы попытались остановить подозрительный автомобиль, однако тот попытался скрыться. Началась погоня, в какой-то момент полицейский три раза выстрелил по задним колесам.

После этого водитель попытался сбежать, но его задержали. Им оказался пьяный подросток из Набережных Челнов.

На водителя возбудили несколько административных дел - за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав, а также за невыполнение законных требований полицейского. Его доставили в отдел полиции, а также сообщили о происшествии.