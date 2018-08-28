В Казани завершили ремонт улицы Айдарова

Ремонт продолжался с начала июля

В Авиастроительном районе Казани завершили капитальный ремонт улицы Айдарова, сообщил народный корреспондент портала Илья.

- Сейчас автомобильное движение уже открыли. Обустроили также пешеходный тротуар. Напомним, что дорога проложена среди частных домов, ранее асфальтированного дорожного полотна никогда не было, - сообщил житель Казани.

Был капитально отремонтирован участок дороги от улицы Донецкая до улицы Дениса Давыдова по четной стороне домов, ремонт другой стороны запланирован на последующие годы.

Напомним, ремонт продолжался с начала июля.

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