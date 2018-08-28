Жители Татарстана не пострадали в массовом ДТП с российским туристами в Турции

Жители Татарстана не пострадали в массовом ДТП в Турции, об этом ProKazan.ru сообщили в компании-туроператоре Анекс-Тур.

Как пишут турецкие СМИ, столкновение произошло около 5.20 утра на приморской трассе D400 в окрестностях Антальи между Сериком и Аксу. Автобус, в котором находились 22 россияна, столкнулся с фурой, 13 россиян получили различные, но относительно легкие травмы и были госпитализированы.

- В настоящее время в больнице для дополнительного обследования остается одна российская гражданка.

12 человек уже выписаны и ожидают в гостинице вылета в Москву, - сообщили в Генконсульство России в Анталье.

Турецкая пресса приводит имена 12 туристов, обратившихся за медицинской помощью (написание сохранено): Alena Novikova (7 ле ), Irina Tyan (33 года), Artem Tugay (9 лет), Alexander Movikov (56 лет), Lev Tyan (62 года), Uliana Bakına (12 лет), Alina Zubkova (19 лет), Olga Zubkova (51 год), Tatiana Khen (57 лет), Snezhana Bakına (41 год), Elena Temenova (38 лет) и Anton Temenova (11 лет).