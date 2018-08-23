В Татарстане водитель «Рено» вылетел в кювет и погиб

В Тукаевском районе Татарстана на трассе произошло ДТП — там водитель «Рено» не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло накануне около десяти часов вечера. 38-летний владелец иномарки потерял управление, выехал на встречную полосу движения, а затем вылетел в кювет. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте.

Также отмечается, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.