Улицу Сибгата Хакима перекрыли на 3 дня из-за авиагонок над Казанкой

В Казани сегодня ночью перекрыли улицу Сибгата Хакима, такое решение было принято ранее из-за авиагонок, которые пройдут над Казанкой в ближайшие выходные. Сегодня днем стартуют тренировочные полеты, об этом сообщили в мэрии города.

Напомним, движение на участке улицы Сибгата Хакима закроют от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова, перекрытие будет снято в 23:55 26 августа.

Также все это время будет закрыта часть улицы Бондаренко на участке от дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима.

С 10:00 до 19:00 25 августа и с 10:00 до 18:00 26 августа движение закроют на улице Декабристов от съезда с улицы Батурина до съезда в направлении улицы Сибгата Хакима и на проспекте Фатыха Амирхана от съезда в подземную часть путепровода до съезда с моста "Миллениум" в направлении улицы Подлужная.

Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race пройдет в Казани с 25 по 26 августа: участие в нем примут 14 пилотов класса Master и шесть гонщиков класса Challenger.