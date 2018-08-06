В Казани после инцидентов с красными автобусами пройдут новые массовые проверки

В Казани 9 августа пройдут массовые проверки автобусов, сотрудники ГИБДД будут проверять как местные, так и междугородние автобусы. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Инспекторы будут обращать внимание на режим труда и отдыха водителей. В частности, проверят, используются ли тахографы. С водителями, уклоняющимися от оплаты штрафов, будут работать адресно.

Напомним, ранее в Сети появились два видео с казанскими автобусами, который вызвали большой резонанс в соцсетях, собрав тысячи просмотров, в одном из них подрались пассажирка и кондуктор, а в другом водитель управляет автобусом при помощи ног.