В Казани возле парка «Крылья Советов» сбили пешехода

На перекрестке улиц Кошевого - Годовикова возле парка “Крылья советов” сбит пешеход. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил очевидец Дмитрий Н.

Судя по увиденному мужчины, мужчина был сбит при переходе дороги по “зебре” водителем автомобиля “Форд”.

- Пострадавший был в спортивном костюме, похоже, спортом в парке либо собирался заняться, либо шел из парка. Человек в спортивной форме лежал на перекрестке, на "зебре", совершенно без движения, а на другой стороне стоял белый автомобиль, возле которого парень звонил по телефону. При мне к лежащему мужчине подошел только один прохожий, даже скорой не было, - сообщил Дмитрий Н.

На данный момент уточняются все обстоятельства произошедшего.