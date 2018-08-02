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Источник: водителя красного автобуса, рулившего ногами, смогут наказать только за сотовый

Источник: водителя красного автобуса, рулившего ногами, смогут наказать только за сотовый
16+
Фото: скриншот
За управление автобусом ногами водителю ничего не грозит

28-летнему водителю "красного автобуса", который рулил ногами во время движения на Сибирском тракте у остановки "Национальный архив", грозит наказание только за разговор по мобильному телефону за рулем, об этом сообщил источник ProKazan.ru  в правоохранительных органах.

- Если водитель управляет ногами, а руки просто свободны, при этом он никаким другим образом не нарушал ПДД, то в этом нет нарушения. В данному случае водителю грозит штраф в 1,5 тысячи рублей за разговоры по сотовому телефону за рулем, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас в казанской ГИБДД проходит проверка по данному видео.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, как водитель рулит автобусом ногами, в ПАТП-2, к которому относится данный автобус, не смогли оперативно прокомментировать инцидент, там ProKazan.ru заявили, что изучают видео.

A. Nabiullin, 03.08.2018, 14:45
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин03 августа 2018, 14:49
Каков пастух - таковы и его бараны .
2
6
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Горожанин03 августа 2018, 14:58
Колхоз эта Казань. Закупают новые автобусы, тратят столько бабла, а за рулем либо узбеки, либо колхозники из деревень.
Повышайте зарплаты водителям и будут ездить нормальные водители.
Лучший комментарий
2
16
Согласны с автором?
Лиза03 августа 2018, 15:02
:-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 15:12
Во если бы это был не красный, а голубой автобус...
1
4
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 15:14
В ответ на комментарий пользователя
Колхоз эта Казань. Закупают новые автобусы, тратят столько бабла, а за рулем либо узбеки, либо колхозники из деревень.
Повышайте зарплаты водителям и будут ездить нормальные водители.
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Зачем повышать зарплаты водителям?!
Когда можно "по многочисленным просьбам жителей города" расширить платные парковки, загнать народ в краснобусы и повышать стоимость пооезда
0
8
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Горожанин03 августа 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
Колхоз эта Казань. Закупают новые автобусы, тратят столько бабла, а за рулем либо узбеки, либо колхозники из деревень.
Повышайте зарплаты водителям и будут ездить нормальные водители.
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Хочу зарплату 100 тыс,обещаю буду руками рулить
1
4
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 15:20
Что вы на него наехали, может водитель йог!
2
3
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Что вы на него наехали, может водитель йог!
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Так пусть он ежит в своем авто на пустыре. Пассажирам то это не надо.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Колхоз эта Казань. Закупают новые автобусы, тратят столько бабла, а за рулем либо узбеки, либо колхозники из деревень.
Повышайте зарплаты водителям и будут ездить нормальные водители.
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Нормальные водители)))))) Бывают нормальные водители?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2018, 16:37
Интересно, на эту же новость написал комментарий на бизнес онлайн, так банят критику в адрес исполкома, уже не в первый раз. Спасибо, что Вы публикуете. Конечно, очень просто поднимать тарифы и делать деньги из воздуха на платных парковках. А вот планомерно исправить ситуацию в городском транспорте неспособны.
0
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