Источник: водителя красного автобуса, рулившего ногами, смогут наказать только за сотовый

За управление автобусом ногами водителю ничего не грозит

28-летнему водителю "красного автобуса", который рулил ногами во время движения на Сибирском тракте у остановки "Национальный архив", грозит наказание только за разговор по мобильному телефону за рулем, об этом сообщил источник ProKazan.ru в правоохранительных органах.

- Если водитель управляет ногами, а руки просто свободны, при этом он никаким другим образом не нарушал ПДД, то в этом нет нарушения. В данному случае водителю грозит штраф в 1,5 тысячи рублей за разговоры по сотовому телефону за рулем, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас в казанской ГИБДД проходит проверка по данному видео.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, как водитель рулит автобусом ногами, в ПАТП-2, к которому относится данный автобус, не смогли оперативно прокомментировать инцидент, там ProKazan.ru заявили, что изучают видео.