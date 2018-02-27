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В Казани почти на месяц закроют проезжую часть по улице 8 Марта

В Казани почти на месяц закроют проезжую часть по улице 8 Марта
16+
Фото: kzn.ru

В Казани почти на месяц закроют проезжую часть по улице 8 Марта, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Ограничение будет действовать со 2 по 23 августа.

- В этот период здесь будут проводиться работы по строительству кабельной канализации, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани временно закроют движение по улице Дубравная.

Люция Кашапова, 30.07.2018, 16:24
Тэги: Дороги
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