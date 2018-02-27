В Казани почти на месяц закроют проезжую часть по улице 8 Марта, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Ограничение будет действовать со 2 по 23 августа.

- В этот период здесь будут проводиться работы по строительству кабельной канализации, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани временно закроют движение по улице Дубравная.